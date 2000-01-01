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flickr 19.04 11:27   MIGnews.com

Тереза Мэй: второго референдума о членстве в ЕС не будет

Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Британии в Евросоюзе не будет. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 19 апреля.

"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире Би-би-си, отметив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по Brexit.

Напомним, что летом прошлого года, вскоре после того как почти 52% британцев проголосовали за Brexit, в стране началась кампания за проведение второго референдума.

Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из ЕС собрала несколько миллионов подписей.
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