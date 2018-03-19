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Путин обещает перестановки в правительстве 20.03 00:49   MIGnews.com

Путин обещает перестановки в правительстве

Перестановки в правительстве РФ будут происходить после инаугурации, об этом сообщил журналистам российский гарант Владимир Путин в своем избирательном штабе.

Он уверен, что абсолютно все изменения в правительстве должны быть введены президентом, который вступил в свои полномочия на новый срок. Поэтому Путин думать над тем, что и как нужно сделать. Сообщается, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации.

Путин добавил, что уже сегодня намерен заниматься поиском кандидатуры на пост премьер-министра, ему просто нужно было дождаться результатов выборов, пишет РИА.

Отмечено, что конституционные реформы пока не входят в планы Путина, а о всех других изменениях можно будет узнать после инаугурации.

Напомним Mignews.ru сообщал, 18 марта в России прошли выборы президента. По данным ЦИК Владимир Путин набрал 76,66% голосов.
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