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Ливанский богослов требует лишить Насраллу гражданства 19.03 09:35   MIGnews.com

Ливанский богослов требует лишить Насраллу гражданства

Ливанский священнослужитель Мухаммед Али Аль-Хусейни призвал правительство Бейрут лишить шейха Хасана Насраллу ливанского гражданства из-за его "очевидного сотрудничества" и верности Ирану, а чем он обвинил его после того, как главарь "Хизбаллы" назвал "Вилаят аль-факих" – политическую доктрину, на которой основан строй Исламской республики – стоит превыше конституции Ливана.

"Насралла сегодня в открытую заявил о том, что иранский режим скрывает при помощи своей политической мимикрии. Его заявления нанесли ущерб ливанскому государству, конституции и законодательной системе. Это является очевидным сотрудничеством гражданина Ливана с иностранным государством. Поэтому, как аналогично поступили в Бахрейне, лишив гражданства соратников Ирана, которые порочили имидж Бахрейна, я призываю Ливан лишить гражданства Хасана Насраллу", - цитирует его интервью "Аль-Арабии" Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI).

Помимо того, Аль-Хусейни обвинил Иран в подрывной деятельности внутри арабских стран и в том, что ИРИ сеет раздор на Ближнем Востоке.

"Происходящее сегодня в нашей стране, о чем я уже говорил больше тысячи раз, заключается в том, что персидский Иран искренне пытается разделить наш арабский народ на клочки. Иран хочет разделить и проникнуть в нашу страну. Иран подкрался и уже поджидает наш народ. Перед Ливаном встала проблема, когда Иран создал "Хизбаллу", заставляя ее и ее членов закупать оружие, сражаться здесь и там, начал угрожать ОАЭ, Кувейту, Йемену и наносить удары по Саудовской Аравии", - добавил ливанский богослов.

Мухаммед Али Аль-Хусейни считает, что Насралла и другие сторонники Ирана представляют угрозу исламу шиитского толка.
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