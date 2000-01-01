19.03 07:48 MIGnews.com

Французский дипломат в Израиле продавал оружие в Газу

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Правоохранительные органы Израиля арестовали сотрудника французского консульства в Иерусалиме. Со ссылкой на осведомленные источники израильская пресса сообщает, что инцидент произошел еще несколько недель назад, но публичную огласку этому предали только недавно.Как отмечается, мужчина в возрасте порядка 20 лет предстанет перед израильским судом днем в понедельник, 19 марта, где ему, по сведениям источников, предъявят серьезные обвинения. Израильские власти подозревают мужчину его в торговле оружием.Французского дипломата арестовали, когда он пересек границу между Израилем и сектором Газа.В консульстве Франции он занимал ряд должностей, в том числе работая водителем и осуществляя регулярные поездки между Иерусалимом и сектором Газа."Мы очень серьезно относимся к случившемуся и поддерживаем тесные контакты с израильскими властями. Он находился и продолжает находиться под консульской защитой", - сказал пресс-секретарь посольства Франции.В министерстве иностранных дел Израиля, министерстве юстиции, ШАБАКе и полиции отказались от комментариев по факту произошедшего.