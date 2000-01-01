Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Французский дипломат в Израиле продавал оружие в Газу | Фото: Pixabay19.03 07:48   MIGnews.com

Французский дипломат в Израиле продавал оружие в Газу

Правоохранительные органы Израиля арестовали сотрудника французского консульства в Иерусалиме. Со ссылкой на осведомленные источники израильская пресса сообщает, что инцидент произошел еще несколько недель назад, но публичную огласку этому предали только недавно.

Как отмечается, мужчина в возрасте порядка 20 лет предстанет перед израильским судом днем в понедельник, 19 марта, где ему, по сведениям источников, предъявят серьезные обвинения. Израильские власти подозревают мужчину его в торговле оружием.

Французского дипломата арестовали, когда он пересек границу между Израилем и сектором Газа.

В консульстве Франции он занимал ряд должностей, в том числе работая водителем и осуществляя регулярные поездки между Иерусалимом и сектором Газа.

"Мы очень серьезно относимся к случившемуся и поддерживаем тесные контакты с израильскими властями. Он находился и продолжает находиться под консульской защитой", - сказал пресс-секретарь посольства Франции.

В министерстве иностранных дел Израиля, министерстве юстиции, ШАБАКе и полиции отказались от комментариев по факту произошедшего.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:27
Египет прекратил глушение израильских мобильных сетей
07:25
Голосование за президента РФ: обработано 99,75% протоколов
07:13
В Израиле придумали защитную пленку от камней
06:33
Натан Щаранский стал лауреатом Премии Израиля
04:30
"Ислам не имеет ничего общего с Германией"
03:27
В США родился уникальный двухголовый удав
02:16
Вид спорта, повышающий женское либидо
01:08
Ди Каприо построит в Израиле современный эко-отель
00:42
Елизавета II невзлюбила будущую невестку
23:11
Кац: Израиль ответит на любую угрозу
22:32
Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах
21:48
Нир Баркат: Бороться с терроризмом и развивать Иерусалим
21:24
ХАМАС: Израиль уничтожил старый ненужный туннель
21:11
Допрос Нетаниягу отложили из-за болезни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus