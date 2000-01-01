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Голосование за президента РФ: обработано 99,75% протоколов 19.03 07:25   MIGnews.com

Голосование за президента РФ: обработано 99,75% протоколов

По состоянию на 07:20 понедельника, 19 марта, российский ЦИК обработал 99,75% протоколов участковых комиссий.

Так, Владимир Путин набрал 76,67% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,66%.

Далее, кандидат от "Гражданской платформы" Ксения Собчак получила 1,67%, за ней идет Григорий Явлинский от "Яблока" - 1,04% голосов пишет Парламентская газета. .

За кандидата от Партии роста Бориса Титова проголосовали 0,76% избирателей, Максим Сурайкин от "Коммунистов России" набрал 0,68%, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" получил 0,65% голосов.
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