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Аббас публично оскорбил посла США в Израиле | Фото:19.03 21:44   MIGnews.com

Аббас публично оскорбил посла США в Израиле

Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас, выступая перед палестинским руководством, оскорбил посла США в Израиле Дэвида Фридмана, обозвав его "сукиным сыном" и "колонизатором".

Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Arutz Sheva.

"Сукин сын, так они значит строят на своей земле? Ты сам поселенец и вся твоя семья - поселенцы", - цитирует Аббаса сайт "Гаарец" .

Палестинский лидер отметил, что Израиль ничего хорошего не ждет от посла.

Такие комментарии палестинский лидер сделал на фоне недавнего заявления Фридмана о том, что израильские поселенцы имеют право строить жилье на Западном Берегу.

Напомним, в феврале пресс-секретарь Аббаса, Набиль Абу-Рудейна написал в Twitter в ответ на соболезнования Фридмана после очередного теракта: "Заявление посла США заставляет нас задуматься об отношениях посла с оккупацией: он представляет США или Израиль?".
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