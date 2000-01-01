Аббас публично оскорбил посла США в Израиле

"Сукин сын, так они значит строят на своей земле? Ты сам поселенец и вся твоя семья - поселенцы", - цитирует Аббаса сайт "Гаарец" .
Палестинский лидер отметил, что Израиль ничего хорошего не ждет от посла.
Такие комментарии палестинский лидер сделал на фоне недавнего заявления Фридмана о том, что израильские поселенцы имеют право строить жилье на Западном Берегу.
Напомним, в феврале пресс-секретарь Аббаса, Набиль Абу-Рудейна написал в Twitter в ответ на соболезнования Фридмана после очередного теракта: "Заявление посла США заставляет нас задуматься об отношениях посла с оккупацией: он представляет США или Израиль?".