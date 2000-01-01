19.03 20:47 MIGnews.com

В Израиле реализуют программу по предотвращению терактов

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Юридический форум в защиту Израиля считает необходимым внести существенные изменения в работу Отдела по контролю за работой прокуратуры, которым руководит судья в отставке Давид Розен. К такому выводу пришли адвокаты Форума, ввиду выхода в свет очередного отчета этого отдела.К сожалению, вышеупомянутый отчет свидетельствует о таких серьезных проступках в работе государственной израильской прокуратуры, как уничтожение и утаивание некоторых дел, давление на свидетелей, а также отсутствие упорядоченных извещений о закрытии дел.Судья в отставке Розен не скрывает в отчете, что война, которую объявила прокуратура лицам, посмевшим ее контролировать, привела к тому, что полномочия председателя отдела по контролю за работой прокуратуры весьма ограничены.Адвокаты Форума призвали министра юстиции Аелет Шакед серьезно отнестись к предложениям судьи в отставке Розена – узаконить право этого отдела на серьезную системную критику прокуратуры, аннулировать зависимость ее председателя от юридического советника правительства и дать возможность любому гражданину подать жалобу на работников прокуратуры.Судья в отставке Розен сообщил также о своей солидарности с предложением Юридического форума обязать прокуратуру исправлять найденные в ее работе погрешности в течение двух месяцев.Ввиду вышеперечисленных проблем Юридический форум выступил также с предложением создать компьютеризированную систему, включающую в себя все подробности следствия. Адвокаты Форума подчеркнули, что это предложение является особенно своевременным ввиду "дела о текстовых сообщениях", напомнившего всем гражданам о необходимости ввести прозрачность в работу израильской юридической системы, а также иметь возможность эффективно контролировать действия госпрокуратуры.