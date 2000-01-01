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19.03 18:44   MIGnews.com

Кац: деятельность Щаранского заслуживает высокой оценки

19 марта состоялся телефонный разговор министра транспорта и разведки Исраэля Каца с Натаном Щаранским.

Министр Кац поздравил председателя Еврейского агентства "Сохнут" с присвоением ему звания лауреата Государственной премии Израиля - в знак высокой оценки его активной деятельности, направленной на поощрение репатриации евреев со всего мира в государство Израиль.

Обращаясь к Щаранскому, Исраэль Кац сказал: "Дорогой друг! Героическая борьба, которую Вы вели за то, чтобы репатриироваться в Израиль, а также Ваша деятельность во имя репатриантов и их интеграции в нашей стране заслуживают высокой оценки. Кому, как не Вам известно, насколько важно бороться за то, во что веришь. Желаю удачи в Вашей дальнейшей деятельности".
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