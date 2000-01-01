Израиль может лишить статуса постоянных жителей 12 арабов
Министр внутренних дел Израиля Арье Дери уведомил 12 жителей из Восточного Иерусалима о том, что он взвешивает возможность лишения их статуса постоянных жителей Израиля за террористическую деятельность.
Дери уточнил, что их статус постоянных жителей может быть отозван в соответствии с поправкой к Закону о въезде в Израиль, внесенной на прошлой неделе.
Министр отметил, что все они являются членами ХАМАС или связаны с террористической деятельностью. Некоторые из них были непосредственно вовлечены в террористические атаки, а другие имеют косвенную связь.
"Убийство израильтян и участие в террористических актах против граждан являются самым серьезным нарушением доверия между жителем и его страной. То же самое касается активного и значительного участия в террористических организациях", - подчеркнул министр.
По его словам, "жители и и граждане, которые угрожают израильскому обществу и представляют угрозу нашей безопасности, должны знать, что их статус находится под угрозой, помимо других наказаний".
"Я сделаю все, что в моих силах, для борьбы с террористами и всеми теми, кто связан с терором", - добавил Дери.
Напомним, что поправки к Закону о въезде были приняты Кнессетом во втором и третьем чтениях 5 марта. Они предусматривают ужесточение мер в отношении палестинских нелегалов и их пособников, а также ужесточение мер в отношении активистов организаций, деятельность которых направленна против Израиля.