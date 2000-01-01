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Израиль может лишить статуса постоянных жителей 12 арабов | Фото:19.03 19:11   MIGnews.com

Израиль может лишить статуса постоянных жителей 12 арабов

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери уведомил 12 жителей из Восточного Иерусалима о том, что он взвешивает возможность лишения их статуса постоянных жителей Израиля за террористическую деятельность.

Об этом в понедельник, 19 марта сообщает Arutz Sheva.

Дери уточнил, что их статус постоянных жителей может быть отозван в соответствии с поправкой к Закону о въезде в Израиль, внесенной на прошлой неделе.

Министр отметил, что все они являются членами ХАМАС или связаны с террористической деятельностью. Некоторые из них были непосредственно вовлечены в террористические атаки, а другие имеют косвенную связь.

"Убийство израильтян и участие в террористических актах против граждан являются самым серьезным нарушением доверия между жителем и его страной. То же самое касается активного и значительного участия в террористических организациях", - подчеркнул министр.

По его словам, "жители и и граждане, которые угрожают израильскому обществу и представляют угрозу нашей безопасности, должны знать, что их статус находится под угрозой, помимо других наказаний".

"Я сделаю все, что в моих силах, для борьбы с террористами и всеми теми, кто связан с терором", - добавил Дери.

Напомним, что поправки к Закону о въезде были приняты Кнессетом во втором и третьем чтениях 5 марта. Они предусматривают ужесточение мер в отношении палестинских нелегалов и их пособников, а также ужесточение мер в отношении активистов организаций, деятельность которых направленна против Израиля.
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