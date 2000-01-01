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Евросоюз ввел санкции против причастных к химатакам в Сирии 19.03 17:57   MIGnews.com

Евросоюз ввел санкции против причастных к химатакам в Сирии

Совет Европы наложил персональные санкции против трех ученых и одного высокопоставленного военного, которые отвечали за разработку и использование химического оружия против гражданского населения в Сирии. об этом говорится на сайте организации.

В европейский черный список вошли начальник управления безопасности страны, бригадный генерал Юсуф Аджиб Сулейман, его заместитель, доктор Саламе, а также ученый Зухаир Фадлун.

В общей сложности под ограничениями Европейского союза сейчас находятся более 260 сирийце – им запрещено посещать Европу и иметь активы в европейских банках. При этом все их имущество в Евросоюзе было заморожено. Также санкции действуют в отношении 67 сирийских организаций.

Ранее Mignews сообщал, что 15 марта Совет ЕС по ошибке преждевременно ввел санкции в отношении Сирии, датируя документ 19 числом.
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