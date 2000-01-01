Евросоюз ввел санкции против причастных к химатакам в Сирии
Совет Европы наложил персональные санкции против трех ученых и одного высокопоставленного военного, которые отвечали за разработку и использование химического оружия против гражданского населения в Сирии. об этом говорится на сайте организации.
В европейский черный список вошли начальник управления безопасности страны, бригадный генерал Юсуф Аджиб Сулейман, его заместитель, доктор Саламе, а также ученый Зухаир Фадлун.
В общей сложности под ограничениями Европейского союза сейчас находятся более 260 сирийце – им запрещено посещать Европу и иметь активы в европейских банках. При этом все их имущество в Евросоюзе было заморожено. Также санкции действуют в отношении 67 сирийских организаций.
Ранее Mignews сообщал, что 15 марта Совет ЕС по ошибке преждевременно ввел санкции в отношении Сирии, датируя документ 19 числом.