"Нетаниягу - трус, а государство потеряло направление"

"Я знаю, какой Биби трус, поэтому я могу быть уверен, что он не пойдет на какие-либо авантюры", - заявил Дискин, выступая на экономической конференции в Тель-Авиве.
По его словам, при нынешнем правительстве государство "потеряло свое направление, стало очень популистским, лишенным пути, видения и идеологии".
"У нашего руководства нет личного примера. Это печально и неутешительно", - отметил бывший глава ШАБАК, который теперь возглавляет технологическую компанию CyMotive Technologies.
В ходе своего выступления, Дискин также подчеркнул, что не собирается возвращаться в политику в ближайшие годы.
"Я не вижу себя в политике в ближайшие годы, поэтому пока не стоит и пробовать. С одной стороны, есть премьер-министр, который, по мнению всех, неприкасаем и останется навсегда, и они, по-видимому, правы, потому что с другой стороны политического спектра нет ничего", - добавил он.
"Сегодня политическая система меняет любого, кто присоединяется к ней. Чтобы изменить систему, нужно создать что-то новое", - заключил Дискин.