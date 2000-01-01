19.03 18:11 MIGnews.com

Главная проблема оппозиции - пресса занята только Биби

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Лидер партии Авода Ави Габай осудил израильскую прессу за то, что она занимается исключительно расследованиями против Биньямина Нетаниягу.Габай, выступая в Ор Йехуда сообщил: “Какая самая большая проблема оппозиции? Пресса занимается только одной вещью - Биньямин Нетаниягу. Тоже самое происходит в Соединенных Штатах. Я сидел и разговаривал с Томасом Фридманом, и он мне сказал: Медиа занимается только Дональдом Трампом. До других, что бы они не делали, дела никому нет Создалась ситуация, в которой просто никто не появляется в медиа”.Габай попросил у Фридмана совета, и тот ответил: “Вы - маленькая страна. Выступайте перед людьми”.