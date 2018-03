19.03 16:11 MIGnews.com

"Израилю стоит принять мирный план с двумя государствами"

Отказ Израиля от мирного соглашения с двумя государствами закончится внутренним расколом государства, которому придется выбирать между демократическими и еврейскими ценностями.Об этом заявил председатель Всемирного еврейского конгресса, известный бизнесмен, благотворитель и общественный деятель Рональд Лаудер, сообщает в понедельник, 19 марта портал Walla , передает The Times of Israel Выступая 18 марта на открытии Всемирного еврейского конгресса, Лаудер подчеркнул, что существование единого государства между Иорданом и Средиземным морем "угрожают будущему государства Израиль"."Реальность такова, что между рекой Иордан и Средиземным морем насчитывается 13 миллионов человек, почти половина из которых — палестинцы", - написал бизнесмен в статье, опубликованной в понедельник в The New York Times.По его словам, "единственный выход из этой ситуации – это реализация принципа двух государств"."Многие неортодоксальные евреи, к которым отношусь и я, чувствуют, что распространение религиозности под натиском государства в Израиле превращает современную, либеральную нацию в полутеократическую", - добавил Лаудер. – "Мы должны изменить курс. Мы должны продвигать решение с двумя государствами и найти общий язык, чтобы обеспечить успех нашей любимой страны".Отметим, что 18 марта в Иерусалиме открылся очередной съезд Всемирного еврейского конгресса (ВЕК).От имени правительства Израиля съезд ВЕК открыл министр разведки и транспорта Исраэль Кац."Мне было приятно сегодня открыть конференцию Всемирного еврейского конгресса, которая проходит в Иерусалиме накануне 70-летия государства Израиль", - подчеркнул министр."Я поблагодарил председателя Конгресса Рональда Лаудера за его большой вклад в укрепление государства Израиль, а также за усиление связей между нами и еврейскими общинами по всему миру, и сказал: "Когда Израиль силен, вы сильны, и когда вы сильны, Израиль сильне", - написал министр Кац в своем микроблоге в Twitter.