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19.03 14:05   MIGnews.com

Гендиректор Безека уходит со своего поста

Генеральный директор крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Безек, Стелла Хандлер объявила о своей отставке.

Хандлер уйдет с должности 1 июля.

В заявлении Хандлер сообщается: “По завершении пятилетнего срока во главе компании и ввиду сложившихся обстоятельств мною принято решение покинуть занимаемую должность”.

Хандлер добавила: “Сегодня Безек - более сильная и более конкурентоспособная компания, хорошо подготовленная к вызовам будущего,и я счастлива в связи с тем, что мне довелось поучаствовать в формировании этого будущего”.

Хандлер является одним из основных фигурантов “дела 4000” и несколько недель провела в предварительном заключении.
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