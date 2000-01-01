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Джонсон уверен, РФ хочет скрыть иглу правды в стоге лжи 19.03 13:47   MIGnews.com

Джонсон уверен, РФ хочет скрыть иглу правды в стоге лжи

В понедельник, 19 марта, председатель МИД Британии перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе сообщил, что российская сторона продолжает находить более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля и его дочери Юлии.

Борис Джонсон утверждает, что возражения РФ становятся все более абсурдными. Изначально говорят, что не делали" Новичок", потом делали, но все его запасы уничтожили. Затем говорят, что разрабатывали "Новичок", но запасы уничтожены, хотя некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию.

Чиновник отметил, что люди и сами видят классическую стратегию РФ - скрыть иглу правды в стоге лжи и затмения.

На своей странице в Twitter Джонсон написал, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Джонсон уверен, РФ хочет скрыть иглу правды в стоге лжи
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