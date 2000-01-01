Вслед за британцами поляки могут выслать дипломатов РФ
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обсудил санкции против российской стороны с премьером Британии Терезой Мэй. Источники в правительстве Польши сообщили, что из-за солидарности власти могут выслать из страны дипломатов РФ.
Польша думает о введении экономических санкций и окружения Путина против России в связи с делом экс-шпиона Скрипаля. Кроме высылки дипломатов.
Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ, пишет Gazeta Prawna со ссылкой на источников.
Дело отравления Моравецкий будет обсуждать с канцлером Германии Ангелой Меркель.