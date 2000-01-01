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Хаим Цах, GPO. 19.03 09:27   MIGnews.com

Нетаниягу: "Правительство существует на основе соглашения"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с официальным дипломатическим визитом в Китай поздно вечером в субботу, 18 марта.

В заявлении для прессы премьер-министр объявил, что ему предстоит встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, и сказал, что они отметят "25-летие с момента установления отношений между Израилем и этой великой мировой державой".

Нетаниягу перед вылетом в Китай:
"Правительство существует на основе коалиционных договоров. В коалиционном соглашении ясно определено, что все партии обязаны выполнять решения "Ликуда", наши решения, связанные со СМИ, в том числе и с Корпорацией. Единственное исключение связано с бюджетом.

На встрече с сотрудниками Управления гостелерадио - это была очень эмоциональная встреча, трогательная - я узнал, что нет финансовой проблемы. Прежде всего, бюджет Управления гостелерадио, их реальный бюджет в прошлом году был ниже запланированного бюджета Корпорации, и они готовы продолжать реформы.

Поэтому, если сбор отменен, нет проблем с бюджетом - зачем нужна эта Корпорация? Зачем увольнять сотни сотрудников в преддверии Песах? Поэтому недопустима ситуация, при которой мы в "Ликуде" с 30 мандатами выполняем все коалиционные обязательства маленьких партий, в том числе касательно пунктов, с которыми мы не согласны, например, налог на третью квартиру, которому противились все члены "Ликуда", но мы провели его из-за коалиционного соглашения, а когда речь идет о важных пунктах для "Ликуда" и для меня, они не уважают соглашения. Это неприемлемо".
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