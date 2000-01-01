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YouTube 19.03 08:50   MIGnews.com

Президент Египта впервые отправится в США

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси совершит свой первый государственный визит в Вашингтон в первую неделю апреля по приглашению президента США Дональда Трампа, как сообщает египетская государственная газета "Аль-Ахрам" в воскресенье, 19 марта.

Поездка будет первым американским государственным визитом Сиси с тех пор, как он был избран президентом в 2014 году, поскольку бывший президент США Барак Обама никогда не приглашал его.

Аль-Сиси был избран через год после того, как после массовых протестов сверг президента от "Братьев-мусульман" Мухаммеда Мурси. Трамп пригласил аль-Сиси в январе, но дата визита не была объявлена.
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