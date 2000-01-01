Премьер-министр Биньямин Нетаниягу угрожает распустить правительство в случае, если министр финансов, Моше Кахлон, не согласится на закрытие вещательной корпорации “Кан”.
Лидер оппозиции, Ицхак Герцог, призвал Кахлона уйти в отставку и присоединиться к нему для создания “альтернативной системы в Кнессете”.
В интервью радио Галей ЦАХАЛ Герцог заявил: “Я насчитал, по меньшей мере 61 члена Кнессета, которые будут счастливы, если Нетаниягу отправится домой, и будет новая коалиция. Я предлагают Моше Кахлону уйти в отставку и приступить к быстрому процессу создания альтернативного правительства”.