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19.03 08:14   MIGnews.com

Герцог призвал Кахлона уйти в отставку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу угрожает распустить правительство в случае, если министр финансов, Моше Кахлон, не согласится на закрытие вещательной корпорации “Кан”.

Лидер оппозиции, Ицхак Герцог, призвал Кахлона уйти в отставку и присоединиться к нему для создания “альтернативной системы в Кнессете”.

В интервью радио Галей ЦАХАЛ Герцог заявил: “Я насчитал, по меньшей мере 61 члена Кнессета, которые будут счастливы, если Нетаниягу отправится домой, и будет новая коалиция. Я предлагают Моше Кахлону уйти в отставку и приступить к быстрому процессу создания альтернативного правительства”.
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