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Нетаниягу отправился с официальным визитом в Китай 19.03 07:51   MIGnews.com

Нетаниягу отправился с официальным визитом в Китай

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с официальным дипломатическим визитом в Китай поздно вечером в субботу, 18 марта.

В заявлении для прессы премьер-министр объявил, что ему предстоит встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, и сказал, что они отметят "25-летие с момента установления отношений между Израилем и этой великой мировой державой".

Председатель КНР Цзиньпин пригласил премьер-министра Нетаниягу на официальный ужин.

Нетаниягу также упомянул, что примет участие в конференции, посвященной теме инноваций, и добавил, что Израиль является "очень желанной страной в мире", о чем он сказал после его последних поездок в Вашингтон и Москву.
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