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Нетаниягу: мы не потерпим нарушения коалиционных соглашений 19.03 07:00   MIGnews.com

Нетаниягу: мы не потерпим нарушения коалиционных соглашений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу изложил на страницах facebook свое отношение к кризису вокруг новой государственной вещательной корпорации “Кан”.

Нетаниягу написал: “Я изменил свое мнение после встречи вчера с работниками управления телерадиовещания. На встрече стало ясным, что, вопреки утверждениям министерства финансов, стоимость продолжения работы управления будет на десятки миллионов шекелей дешевле стоимости работы корпорации. Так для чего нужна корпорация? Почему мы должны оставить без работы сотни людей перед Песахом?”

Нетаниягу обрушился с резкой критикой на “малые партии” - партнеры по коалиции: “Не может существовать ситуация, в которой Ликуд с 30 мандатами выполняет коалиционные соглашения, в том числе и по вопросам, с которыми мы не согласны - например, по вопросу о налоге на третью квартиру, против которого выступил весь Ликуд, но который мы приняли потому, что это было записано в коалиционном соглашении. Но когда возникают проблемы, важные для Ликуда и для меня, соглашение не соблюдаются. Это - неприемлемо”.

Нетаниягу подчеркнул: “В коалиционном соглашении записано совершенно ясно, что все партии выполняют решения Ликуда относительно прессы, включая решение о закрытии корпорации”.
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