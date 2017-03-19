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20.03 07:13   MIGnews.com

Источник: Сирия отказалась принять спецпосланника ООН

Официальный Дамаск отказался принять специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, де Мистура обратился к руководству Сирии с просьбой о возможности визита в преддверии переговоров в Женеве. Однако в Дамаске ответили отказом без объяснения причин.

Источник отметил, де Мистура "стал нежелательной персоной в Дамаске — как на сегодняшний день, так и на будущее".

Ранее спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура призвал не допустить седьмого года войны в Сирии.
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