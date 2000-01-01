19.03 20:58 MIGnews.com

Германию возмутили слова Трампа о долге перед НАТО

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявления президента США Дональда Трампа о задолженности Берлина перед Штатами и НАТО за обеспечение обороны Германии.Об этом пишет агентство Reuters."Долгов в НАТО нет. Расходы на оборону в размере 2%, которых мы хотим достичь в середине следующего десятилетия, было бы неправильно связывать исключительно с НАТО", — подчеркнула министр обороны.Ранее американский заявил, что Германия обязана "огромные суммы денег" НАТО и США "нужно платить больше" за обеспечение обороны.