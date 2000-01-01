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YouTube 19.03 20:58   MIGnews.com

Германию возмутили слова Трампа о долге перед НАТО

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявления президента США Дональда Трампа о задолженности Берлина перед Штатами и НАТО за обеспечение обороны Германии.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Долгов в НАТО нет. Расходы на оборону в размере 2%, которых мы хотим достичь в середине следующего десятилетия, было бы неправильно связывать исключительно с НАТО", — подчеркнула министр обороны.

Ранее американский заявил, что Германия обязана "огромные суммы денег" НАТО и США "нужно платить больше" за обеспечение обороны.
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