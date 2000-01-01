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Саудовская коалиция призвала ООН контролировать порт Йемена | Фото: Thinkstock19.03 23:23   MIGnews.com

Саудовская коалиция призвала ООН контролировать порт Йемена

Коалиция под предводительством Саудовской Аравии, сражающаяся в Йемене, призвала в воскресенье, 19 марта, разместить миссию Организации Объединенных Наций в государстве для наблюдения за стратегическим портом после вертолетной атаки на лодку сомалийских беженцев.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что, по меньшей мере, 40 сомалийских беженцев были убиты у берегов Йемена поздно вечером в четверг, когда вертолет напал на лодку, в которой они находились.

Мохамед аль-Алай, офицер береговой охраны в районе Ходейды, контролируемом Хути, сообщил Reuters, что беженцы направлялись из Йемена в Судан, когда они были атакованы вертолетом "Апач" вблизи пролива Баб-эль-Мандеб.

УВКБ ООН сообщает на своем аккаунте в Twitter, что речь идет о, по меньшей мере, 40 беженцах. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что число погибших достигло 33 человек, 29 человек получили ранения, а другие пассажиры пропали без вести.

На данный момент остается неизвестным, кто стоит за нападением.
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