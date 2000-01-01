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kremlin.ru 20.03 06:40   MIGnews.com

Путин не сожалеет о присоединении Крыма и сделал бы снова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК заявил, что Владимир Путин продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем и не стал бы изменять свои решения, даже если бы у него была такая возможность.

“Я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял”, - отметил Песков.

При этом пресс-секретарь Путина признался, что, наверное, можно было эффективнее провести процессы интеграции и потратить бюджетные средства на улучшение качества жизни в республике с большей отдачей, в чем глава государства отдает себе отчет.

В минувшую субботу, 18 марта, Крым отметил третью годовщину воссоединения с Россией. Полуостров вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине.
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