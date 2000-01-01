19.03 18:31 MIGnews.com

Комитет конгресса опроверг обвинения в связях Трампа с РФ

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Глава комитета конгресса США по делам разведки Девин Нуньес заявил, что видел никаких доказательств того, что избирательный штаб тогдашнего кандидата Дональда Трампа находился в контакте с российскими властями. В частности речь идет о предвыборной кампании магната в 2016 году.В интервью телеканалу Fox News председатель комитета отметил:"Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу - сговора не было".Кроме того, в понедельник глава ФБР Джеймс Коми должен выступить перед комитетом, возглавляемым Девином Нуньесом. В ходе выступления Коми ответить на вопросы членов комитета касательно связей президента Трампа с РФ.Также будет поднят вопрос об утверждениях американского лидера о том, что его предшественник Барак Обама якобы прослушивал телефонные разговоры Трампа в ходе предвыборной кампании.