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YouTube 19.03 18:31   MIGnews.com

Комитет конгресса опроверг обвинения в связях Трампа с РФ

Глава комитета конгресса США по делам разведки Девин Нуньес заявил, что видел никаких доказательств того, что избирательный штаб тогдашнего кандидата Дональда Трампа находился в контакте с российскими властями. В частности речь идет о предвыборной кампании магната в 2016 году.

В интервью телеканалу Fox News председатель комитета отметил:

"Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу - сговора не было".

Кроме того, в понедельник глава ФБР Джеймс Коми должен выступить перед комитетом, возглавляемым Девином Нуньесом. В ходе выступления Коми ответить на вопросы членов комитета касательно связей президента Трампа с РФ.

Также будет поднят вопрос об утверждениях американского лидера о том, что его предшественник Барак Обама якобы прослушивал телефонные разговоры Трампа в ходе предвыборной кампании.
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