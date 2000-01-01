19.03 17:58 MIGnews.com
Мартин Шульц – официальный кандидат в канцлеры Германии
Бывший глава Европарламента Мартин Шульц был единогласно избран председателем Социал-демократической партии Германии. Кроме этого он также был избран официальным кандидатом в канцлеры Германии.
Сообщается, что на съезде партии за него проголосовали 605 делегатов из 608.
"Это очень важный момент для меня и для всех нас. Я думаю, что это первый шаг к завоеванию поста канцлера", — цитирует Spiegel слова Мартина Шульца.
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