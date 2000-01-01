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`Не надо было сбивать сирийскую ракету` 19.03 16:43   MIGnews.com

"Не надо было сбивать сирийскую ракету"

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что перехват сирийской зенитной ракеты в пятницу, 17 марта, “возможно, не был разумной идеей”.

Барак пояснил: “Это - первое боевое применение перехватчика Arrow. Остатки ракеты упали на Иорданию. Следует расследовать это дело. Сегодня хозяева в Сирии - русские. Путин - наиболее позитивно настроенный по отношению к Израилю хозяин Кремля. Русские сегодня - стабилизирующий фактор в Сирии”.

Другой оппозиционный деятель, генерал-майор в отставке и депутат Кнессета от Аводы Амир Бар-Лев заявил: “Нарушение политики неопределенности в отношении израильских атак в Сирии - не обязательно мудрый стратегический шаг. Arrow выпустили и доказали, что речь идет о замечательной ракете. но существовала ли в этом оперативная необходимость - покажет расследование, которое сейчас проводит ВВС”.
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