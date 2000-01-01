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Из-за сокращения срока службы: `дыра` в рядах ЦАХАЛа 19.03 14:37   MIGnews.com

Из-за сокращения срока службы: "дыра" в рядах ЦАХАЛа

Офицеры различных служб ЦАХАЛа предупреждают, что сокращение срока службы для мужчин приведет к серьезным последствиям для боеспособности армии.

Сокращение срока службы для мужчин с трех лет до 32 месяцев, а впоследствии до 30 месяцев приведет к нехватке тысяч солдат в ЦАХАЛе.

Демобилизация первого призыва “счастливчиков”, служащих 32 месяца произойдет в марте-апреле 2018 года. Вторая стадия запланирована на 2020 год, когда срок службы будет сокращен до 30 месяцев.

В следующем месяце Генштаб должен представить программу мер, направленную на смягчение последствий нехватки персонала в армии.

Высокопоставленный офицер бронетанкового корпуса заявил в интервью порталу ynet, что, с его точки зрения, срок подготовки танкистов (8 месяцев) сокращению не подлежит. В других подразделениях, в том числе, в пехотных батальонах, уже сейчас говорят о сокращении основного курса, о сокращении продвинутых курсов для специалистов и о сокращении маневров и учений.

В качестве одной из мер по смягчению удара, наносимого по армии, предполагается, что сотни бойцов элитных и специальных подразделений подпишут контракты и останутся в армии на сверхсрочную службу. Эта мера, однако, повлечет за собой дополнительные расходы - в то время как сокращение срока службы и было вызвано, в первую очередь, желанием сократить расходы.

Министр обороны Авигдор Либерман, со своей стороны, требует вернуться модели трехлетней службы, и его поддерживают начальник Генштаба Гади Айзенкот и высшие офицеры армии.

Нехватку персонала планировали компенсировать увеличением срока службы для женщин до двух лет и четырех месяцев, и увеличением набора солдат из числа ультра-религиозной молодежи. Сейчас стало ясно, что оба этих проекта провалились.
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