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flickr 19.03 19:34   MIGnews.com

Папа Римский встретится с Сиси в Египте

Папа Римский Франциск посетит Египет в конце апреля, отразив улучшение диалога между Ватиканом и мусульманами после многолетней напряженности, которая возникла во время предыдущего папства Бенедикта XVI.

Ватикан заявил в субботу, 18 марта, что подробности поездки 28-29 апреля будут объявлены в ближайшее время.

В Египте представитель президента Алаа Юсеф сказал, что визит в преимущественно мусульманскую страну происходит в ответ на приглашение президента Абделя-Фаттах эль-Сисси, который встретился с Папой Римским Франциском, когда он посетил Ватикан в конце 2014 года.

Ватикан сказал, что Папа собирался в поездку также по приглашениям католических епископов в Египте. Папа Римский подчеркнул работу по примирению и преодолению разногласий между всеми народами как неотложные задачи своего четырехлетнего папства.
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