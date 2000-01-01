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flickr 19.03 13:53   MIGnews.com

Минобороны Германии: "У нас нет задолженности перед НАТО"

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен в воскресенье, 19 марта, отвергла утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Германия обязана НАТО и США "огромные суммы" денег на оборону.

"У нас нет задолженности перед НАТО", - сказала фон дер Лейен в своем заявлении, добавив, что неправильно связывать цель альянса с тем, чтобы члены альянса к 2024 году потратили 2% своего экономического прироста на оборону исключительно на НАТО.

"Расходы на оборону также входят в миротворческие миссии ООН, в наши европейские миссии и в наш вклад в борьбу против терроризма боевиков ISIS", - сказала фон дер Лейен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия обязана "огромные суммы денег" НАТО и США "нужно платить больше" за обеспечение обороны. В Twitter со своего Флоридского курорта, где он проводит выходные, Трамп написал, что у него была "УДИВИТЕЛЬНАЯ" встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на сообщения об обратном.

"Германия должна ... огромные суммы денег НАТО и США должны получать больше за мощную и очень дорогую защиту, которую они обеспечивают Германии!", - подчеркнул президент США Дональд Трамп.
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