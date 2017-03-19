"Израиль провоцирует "Хизбаллу" ударами по Сирии"

Иранское государственное ТВ опубликовало репортаж, в котором анализирует израильский удар по объектам “Хизбаллы” в Сирии.
Ближневосточные “эксперт” Джеймс Петрас заявил, что Израиль “очень боится” “Хизбаллы” - и потому пытается “спровоцировать” ее ударами по Сирии.
Петрас сообщил: “Я думаю, что эта атака - провокация, но израильское правительство полагает, что война с “Хизбаллой” является необходимостью, и недооценивает масштаб того ущерба, который “Хизбалла” в состоянии причинить Израилю и его гражданам”.
Петрас также отметил, что израильтяне работают “рука об руку” с США и Саудовской Аравией. Из-за этого “очень трудно” отделить израильские атаки от тех, которые совершаются Соединенными Штатами.
С точки зрения “эксперта”, целью Израиля является расчленение Сирии на мелкие государства, которые окажутся “не в состоянии защищать права своих граждан”. Такие мелкие государства на Ближнем Востоке окажутся “абсолютно уязвимыми” для израильских ударов.
Сирийская пресса, со своей стороны, полна сообщениями о том, что Израиль якобы нанес серию ударов по позициям сирийской армии и российских войск в районе Пальмиры и восточной части провинции Хомс - “в отчаянной попытке спасти террористов ISIS”.
Израильский портал DEBKA предлагает свою версию произошедшего. По его данным, большая колонна “Хизбаллы” была сформирована в районе Забадани, неподалеку от Дамаска. Она направлялась на завоевание южной части провинции Кунейтра. Такой поворот привел бы к образованию мощного военного кулака “Хизбаллы” непосредственно у границы израильских Голанских высот.
Дабы предотвратить такую возможность, в Москву сначала вылетел лидер оппозиции Ицхак Герцог, а затем и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Они рассчитывали, что им удастся убедить российского президента Владимира Путина в необходимости остановить колонну. Путин, однако, не внял их призывам.
Лидер “Хизбаллы” шейх Хасан Насралла. между тем, сказал своим военным командирам: “Они (США, Саудовская Аравия и Израиль) привели ISIS в Иорданскую долину, и хотят привести их в Бейрут, и поэтому мы сегодня начинаем войну на Голанах”.
Военный обозреватель второго канала израильского ТВ Рони Даниэль отмечает, что Асад впервые решился атаковать израильские самолеты во время выполнения ими боевой миссии - и это свидетельствует о том, что его уверенность в себе, благодаря российской поддержке растет.
Тот факт, что ракета была перехвачена системой Arrow и упала на территории Иордании вынудил ЦАХАЛ впервые отказаться от “политики неопределенности”, когда он однозначно не признавал, но и не отрицал атак ВВС по объектам на сирийской территории.
Авторитетное издание Aviationist сообщает, что израильские удары были нанесены по складам и колонне с оружием для “Хизбаллы” в районе авиабазы аль-Мезза близ Дамаска. Это - уже второй подобный удар в 2017 году. Подробнее об этом можно прочитать в материале Разбор полетов: "Израиль бомбит Дамаск – и для этого ему не нужны F-35".
Реальный вопрос - в том, что произойдет в следующий раз. Если раньше израильская “неопределенность” позволяла Асаду сохранять хорошую мину при плохой игре, и просто игнорировать атаки, то теперь он будет вынужден предпринимать активные действия, что в свою очередь, может привести к внезапному и стремительному раскручиванию спирали эскалации на северной границе.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, между тем, предупредил: “В следующий раз, если сирийцы откроют по нам огонь - мы уничтожим их пусковые установки, и мы не будем об этом думать дважды. Мы не за Асада, и мы не против Асада, у нас нет желания брататься с русскими, наша главная проблема - поставки в Ливан оружия, ломающего стратегический паритет. Здесь никакого компромисса не будет”.