19.03 14:25 MIGnews.com

Турция вновь планирует проведение митинга в Германии

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Существует вероятность того, что турецкие министры могут планировать еще один митинг в Германии накануне референдума по изменению Конституции 16 апреля, как заявил в воскресенье, 19 марта, официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Берлином.Турция переживает враждебные отношения с Германией и Нидерландами после того, как обе страны помешали турецким министрам провести митинги турков-экспатриантов, сославшись на соображения безопасности.Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин прокомментировал напряженность в отношениях в интервью телекомпании CNN Turk. Калин сказал, что «туркофобия» все сильнее растет в Европе, поскольку Анкара указывает на ошибки Запада, добавив, что Турция остается страной, дружественной международным инвесторам.