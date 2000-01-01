19.03 12:51 MIGnews.com

Потепление в отношениях между США и Китаем

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал в воскресенье, 19 марта, китайскому президенту Си Цзиньпину, что президент США Дональд Трамп надеется на улучшение взаимопонимания с Китаем и возможность посетить государство в будущем.Си Цзиньпин сказал, что он был рад увидеть хороший прогресс на встречах с Тиллерсоном в Китае, и что он и Трамп ожидают нового этапа конструктивного развития в двусторонних отношениях.Тиллерсон и Си Цзиньпин встретились в Большом зале Пекина в конце первого визита Тиллерсона в Китай после вступления в должность в прошлом месяце.Госсекретарь США прибыл в Китай в субботу, 18 марта, в свете того, что Пекин возмущен тем, что ему поручено обуздать ядерную Северную Корею. Вашингтон неоднократно требовал, чтобы Китай сделал больше для контроля над Пхеньяном.Тиллерсон опубликовал предупреждение администрации Трампа для Северной Кореи еще в пятницу, 17 марта, заявив, что военный ответ будет "на столе", если Пхеньян предпримет действия, угрожающие южнокорейским и американским войскам. Об этом госсек США заявил в Южной Корее, в ходе второго этапа своего первого визита в Азию после вступления в должность. Ранее он был в Японии.Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Twitter, что Северная Корея ведет себя "очень плохо" и обвинил Китай, соседа Пхеньяна и единственного крупного союзника, в том, что он прилагает мало усилий для урегулирования кризиса в программах вооружений КНДР.Государственный китайский таблоид Global Times заявил в субботу, что в интересах Китая остановить ядерные амбиции Северной Кореи, но отметил, что предложение полностью оборвать связи в КНДР было "смешным", поскольку это чревато опасностью.