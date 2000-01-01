19.03 12:01 MIGnews.com

Во Франции восстановят всеобщую воинскую повинность

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Эммануэль Макрон, лидирующий кандидат на выборах в президенты Франции заявил о необходимости восстановления всеобщей воинской повинности.Макрон выступил перед представителями армии, полиции и сил безопасности, в надежде снять обвинения в том, что у него не хватает опыта в делах, касающихся военной сферы, внешней политики и безопасности.Макрон пообещал восстановить всеобщую воинскую повинность - через 16 лет после того, как она была отменена.В качестве причин этого Макрон назвал необходимость войны против исламских террористов в Африке и на Ближнем Востоке, “необходимость противостоять военному самоутверждению России”, и “непредсказуемость США”.Макрон сообщил: Мы входим в эру экстремальной турбулентности, в эру конфликтов”.Макрон подчеркнул, что Франция “должна в первую очередь защищать свои собственные интересы” и поддерживать “стратегическую автономию”.