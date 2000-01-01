19.03 10:53 MIGnews.com

"В следующий раз сирийские пусковые установки уничтожат"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, выступая на мероприятии посвященном призыву в Тель Ха-Шомер сделал несколько политических заявлений.Либерман заявил, что “если сирийцы в следующий раз запустят по израильским самолетам ракеты, мы уничтожим сирийские пусковые установки”.Либерман также сказал, что у Израиля нет никакой заинтересованности в эскалации на южной или на северной границе, но на любой обстрел “мы мощно отреагируем”.Либерман подчеркнул: “Последнее, что нам нужно сейчас - это напряженность в отношениях с Россией, но безопасность государства - превыше всего”.