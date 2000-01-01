19.03 11:55 MIGnews.com

Германия готовится противостоять кибератакам в ходе выборов

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Германия повысила уровень готовности для борьбы против кибератак до "повышенной готовности" в преддверии парламентских выборов, заявив, что правительственные веб-сайты уже подвергаются ежедневным нападениям, пишет газета Welt am Sonntag."Мы ежедневно замечаем атаки против правительственных сетей", - сказал в интервью газете президент Федерального офиса по информационной безопасности Арне Шенбо.Офис находится в тесном контакте с должностными лицами по выборам, политическими партиями и федеральными землями Германии, чтобы обсудить способы защиты от кибератак и быть готовыми реагировать на возможные атаки в преддверии выборов, сказал Шенбо.Газета не сообщила подробностей о количестве и типах уровней тревоги, но отметила, что уровень повысился с тех пор, как кибератаки были зафиксированы на президентских выборах в США.На данный момент Федеральный офис по информационной безопасности никак не прокомментировал данный сообщения в свете того, что в понедельник, 20 марта, в Ганновере состоится пресс-конференция в рамках крупнейшей ежегодной технологической конференции CeBIT.