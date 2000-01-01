Германия готовится противостоять кибератакам в ходе выборов
Германия повысила уровень готовности для борьбы против кибератак до "повышенной готовности" в преддверии парламентских выборов, заявив, что правительственные веб-сайты уже подвергаются ежедневным нападениям, пишет газета Welt am Sonntag.
"Мы ежедневно замечаем атаки против правительственных сетей", - сказал в интервью газете президент Федерального офиса по информационной безопасности Арне Шенбо.
Офис находится в тесном контакте с должностными лицами по выборам, политическими партиями и федеральными землями Германии, чтобы обсудить способы защиты от кибератак и быть готовыми реагировать на возможные атаки в преддверии выборов, сказал Шенбо.
Газета не сообщила подробностей о количестве и типах уровней тревоги, но отметила, что уровень повысился с тех пор, как кибератаки были зафиксированы на президентских выборах в США.
На данный момент Федеральный офис по информационной безопасности никак не прокомментировал данный сообщения в свете того, что в понедельник, 20 марта, в Ганновере состоится пресс-конференция в рамках крупнейшей ежегодной технологической конференции CeBIT.