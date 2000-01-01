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Эхуд Барак: Мандельблитт должен подать в отставку сегодня 19.02 09:43   MIGnews.com

Эхуд Барак: Мандельблитт должен подать в отставку сегодня

Израильский журналист Ронен Бергман, написавший книгу о “деле Харпаза” заявил в  интервью радио Галей Исраэль: “Документ , написанный Боазом Харпазом, человеком, выполнявшим “черные поручения” Ашкенази,  является абсолютной фальшивкой. Важно подчеркнуть, что Ашкенази знал о документе, хранил его, распространял его на протяжении многих месяцев. Вопрос конечно в том, знал ли он, что это фальшивка или нет. Он утверждает, что не знал, что речь идет о подлинном документе.

Но в тот момент, когда началось расследование, когда стало ясно , что речь идет о фальшивке все сразу усложнилось. Если у Ашкенази был этот документ, почему он не показал его премьер-министру Нетаниягу, полиции, почему он держал этот документ у себя очень долго и после того, как стало известно о расследовании - и не говорил полицейским, почему?”

Сама Барак в интервью той же радиостанции заявил: “Юридический советник правительства Мандельблитт должен сегодня  отстранить себя от должности, и, в конечном итоге, уйти в отставку. Главным прокурором Израиля не может быть человек, настолько замешанный в этом деле, настолько фигурирующий в этих записях”. Тоже самое, само собой разумеется, относится к Габи Ашкенази, который, как мы слышим в записях, ведет себя как гангстер. Речь идет о сверке версий между двумя - точно также, как сверяют версии главы гангстерских кланов с тем, чтобы осложнить расследование. Он знает, что речь идет о преступлении - и он пытается это скрыть - как последний бандит. И кто ему в этом помогает? - Его юридический советник, главный военный прокурор Мандельблитт! Перед нами два человека - один определяет сегодня, как будет вестись процесс против премьер-министра, и второй, возможно, в скором времени станет вторым человеком в государстве, министром обороны. Они ведут себя как гангстеры, и то, что мы видели - лишь самый кончик, верхушка айсберга”.


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