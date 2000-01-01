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Лидер Болгарии поедет в Москву праздновать 75-летие победы 19.02 19:50   MIGnews.com

Лидер Болгарии поедет в Москву праздновать 75-летие победы

Президент Болгарии Румен Радев дал согласие приехать 9 мая в Москву, чтобы принять участие в праздновании 75-летия победы над нацизмом в Европе, об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Радев сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и, как сообщили в Кремле, "глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года".

Как сообщалось, свое согласие приехать на празднование в российскую столицу 9 мая ранее дали президенты Франции, Чехии и Молдовы.

В августе прошлого года в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.


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