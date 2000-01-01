В РФ отменили штрафы за нацистскую символику

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, снимающий административную ответственность за использование нацистской символики в ряде случаев, пишет пресс-служба.
Согласно документу, штраф в размере 50 тысяч рублей более не будет налагаться на нарушителя, если при демонстрации отсутствуют признаки пропаганды или оправдания и формируется негативное отношение к нацистской идеологии.
В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебно-просветительских целях и при условии отсутствия пропаганды.