19.02 18:47 MIGnews.com

В РФ отменили штрафы за нацистскую символику

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, снимающий административную ответственность за использование нацистской символики в ряде случаев, пишет пресс-служба.Согласно документу, штраф в размере 50 тысяч рублей более не будет налагаться на нарушителя, если при демонстрации отсутствуют признаки пропаганды или оправдания и формируется негативное отношение к нацистской идеологии.В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебно-просветительских целях и при условии отсутствия пропаганды.