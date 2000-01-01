19.02 09:05 MIGnews.com

Путин уволил Суркова

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Президент Владимир Путин уволил Владислава Суркова с поста помощника главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.Указа вступает в силу со дня подписания. О дальнейшей судьбе Суркова неизвестно, он "пока медитирует", пишут СМИ.Об уходе Суркова с госслужбы стало известно еще в январе, но в АП не подтверждали его отставку, призывая дождаться публикации соответствующего указа.Бытует мнение, что чиновник покидает Кремль якобы в связи со сменой курса на украинском направлении.