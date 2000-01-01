19.02 08:27 MIGnews.com

"Опубликовать записи Ашкенази-Мандельблитта до выборов"

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В интервью 20-му каналу израильского ТВ Биньямин Нетаниягу атаковал партию Кахоль Лаван и ее вождей.Поводом стал разгорающийся в прессе скандал “Ашкенази-Мандельблитта”. Номер три в списке Кахоль Лаван, Моше Яалон заявил: “Можно легко догадаться, у кого есть интерес навредить Ашкенази и юридическому советнику правительства - Нетаниягу пытается отвлечь внимание от обвинений против него”.Нетаниягу поднял Яалона на смех: “Какой же гений сумел проявить Буги Яалон! Он вдруг понял, что я манипулирую Равивом Дрюкером и Барухом Кара. Просто со смеху можно помереть. Я не имею никакого отношения к маневрам на 13-м канале и на любом другом медийном канале. Я не могу понять, как подобного рода инцидент, возможное препятствование расследованию, исчезновение документов, предвзятость властей - как такие вещи десять лет стоят, и ничего не двигается? Что есть тут прятать?”Нетаниягу добавил: “Если действия Ашкенази нарушали закон, все должно быть опубликовано сейчас. Я обращаюсь к Кахоль Лаван - опубликуйте записи Ашкенази-Мандельблитта сейчас. Народ должен все знать. Это - правда по отношению к любому. Каждый, чей голос записан по этому делу должен отменить запрет на публикацию материалов до выборов”.