Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Опубликовать записи Ашкенази-Мандельблитта до выборов` 19.02 08:27   MIGnews.com

"Опубликовать записи Ашкенази-Мандельблитта до выборов"

В интервью 20-му каналу израильского ТВ Биньямин Нетаниягу атаковал партию Кахоль Лаван и ее вождей.

Поводом стал разгорающийся в прессе скандал “Ашкенази-Мандельблитта”. Номер три в списке Кахоль Лаван, Моше Яалон заявил: “Можно легко догадаться, у кого есть интерес навредить Ашкенази и юридическому советнику правительства - Нетаниягу пытается отвлечь внимание от обвинений против него”.

Нетаниягу поднял Яалона на смех: “Какой же гений сумел проявить Буги Яалон! Он вдруг понял, что я манипулирую Равивом Дрюкером и Барухом Кара. Просто со смеху можно помереть. Я не имею никакого отношения к маневрам на 13-м канале и на любом другом медийном канале. Я не могу понять, как подобного рода инцидент, возможное препятствование расследованию, исчезновение документов, предвзятость властей - как такие вещи десять лет стоят, и ничего не двигается? Что есть тут прятать?”

Нетаниягу добавил: “Если действия Ашкенази нарушали закон, все должно быть опубликовано сейчас. Я обращаюсь к Кахоль Лаван - опубликуйте записи Ашкенази-Мандельблитта сейчас. Народ должен все знать.  Это - правда по отношению к любому. Каждый, чей голос записан по этому делу должен отменить запрет на публикацию материалов до выборов”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:18
Мощный взрыв прогремел в Лоде: есть погибший
08:57
ПРО – последний рубеж защиты Израиля от ядерной атаки Ирана
08:36
Для кого коронавирус опаснее всего
08:15
В сеть попало фото Джареда Лето с моделью из РФ и его мамой
07:54
Число жертв коронавируса перевалило за две тысячи
07:33
Страшная авария у Кирьят-Малахи: вэн столкнулся с грузовиком
07:12
Йехуду Глика обвинили в краже материалов расследования
06:44
Ганц: что случилось, Нетаниягу? - Твои дебаты - в суде
06:15
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
Оззи Осборн отменяет концерты из-за состояния здоровья
04:51
Британец вылечился от коронавируса при помощи алкоголя
03:49
Таиланд: мужчина открыл огонь в торговом центре, убив жену
02:46
15-летняя звезда Disney скончалась от рака мозга
01:08
Спилберг готовит перезапуск сериала "Удивительные истории"  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus