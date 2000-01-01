19.02 20:53 MIGnews.com

РФ запросила срочное заседание ООН из-за невыдачи виз

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По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, российская сторона попросит генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша высказать свою позицию по визовой теме, пишет пресс-служба.Ранее сообщалось, что власти США снова отказали в выдаче виз российским дипломатам, которые планировали посетить сессию комиссии ООН по разоружению. Из-за таких действий заседание комиссии было отложено на 10 дней."Россия запросила срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания. Мы настаиваем на том, чтобы генеральный секретарь ООН рассказал всем, что происходит с вопросом об урегулировании возмутительных ситуаций с невыдачей виз официальным делегатам, а тем более главам делегаций, которые должны присутствовать на сессиях в ООН", - пояснил Василий Небензя.