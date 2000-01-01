19.02 11:04 MIGnews.com

Хульдаи победил разврат: 35 публичных домов в двух переулках

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Моти Кац, член комитета жителей квартала Неве Шаанан в Тель-Авиве, выступил в эфире шоу Арэля Сегаля на радио 103FM.Разговор был посвящен “победе” полиции и мэрии Тель-Авива над проституцией в городе - именно так власти трактуют закрытие трех последних стриптиз-клубов в Тель-Авиве.Кац рассказал, что он живет в Неве Шаанан пять лет. Прямо на первом этаже его дома работают шесть публичных домов. Он говорит: “В общем, на площади между улицами Фин и Эрлингер действует 35 борделей” (речь идет скорее о переулках, чем об улицах и это означает, что публичные дома работают практически в каждом здании).Сегаль тут же напомнил, что на задворках редакции газеты Гаарец на улице Шокен находится так называемая “площадь коксинелей”, на которой в открыто предлагаются сексуальные услуги самых разных видов.Кац на это сказал: “Там речь идет об уличной проституции. Здесь мы говорим о реальном бизнесе. Я встречался с Гиладом Эрданом, встречался с бывшим начальником полиции Израиля, встречался с командиром тель-авивского округа полиции, две недели назад встречался с мэром Хульдаи. Они не хотят предпринимать никаких действий против публичных домов”.Кац продолжил: "Из десяти преступлений в Тель-Авиве девять совершаются в Неве Шаанан. Мэрия Тель-Авива построила нам тут “городок просвещения” с прекрасными школами на Левински - и хорошо, что построила. Но эти прекрасные школы стоят в считанных метрах от публичных домов. Я спросил Рона Хульдаи - ты бы согласился, чтобы прямо напротив школы Иронит Далет стояли публичные дома? Я уж не говорю о торговле наркотиками и уличной преступности. Он уклонился от ответа”.Кац сказал: “Хотите знать, что полицейские чины говорят нам неофициально? - Они не хотят закрыть эти публичные дома. Это публичные дома, в которые ходят иностранцы, ходят арабы - вы должны это увидеть в выходные, они приезжают сотнями. И они нам говорят - если мы закроем публичные дома в Неве Шаанан, будут изнасилования в других районах. Хульдаи мне лично сказал - проституция всегда была в Неве Шаанан. Я не могу с эти бороться. Но это не так. Возьмите и проверьте разрешения на бизнес здесь, в Неве Шаанан. Я проверил одну типографию. Инспекторы мэрии в последний раз там были в 80-м году. На улице Дизенгоф такие разрешения проверяют каждый год. Здесь не действует отдел лицензирования бизнеса. Здесь место, на которое не распространяется суверенитет государства. И Хульдаи нам говорит: если я превращу Неве Шаанан в новый Флорентин, Неве Шаанан перекочует в другой квартал. Тоже самое с полицией. Они закрывают глаза на торговлю наркотиками на улицах. Почему они закрывают глаза? Потому что им удобно. Потому что если они не дай бог, увидят наркомана на Алленби или в Ган Ха Хешмаль, они на патрульных машинах - на патрульных машинах! привозят его сюда. Потому что есть один закон для Рамат-Авива и другой закон для Неве-Шаанан”.