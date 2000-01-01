19.02 09:07 MIGnews.com

СМИ: сирийская армия войдет в Африн в течении 48 часов

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В понедельник 19 февраля, Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) передадут несколько позиций в Африне и пограничных районах с Турцией правительственным войскам Сирии. Об этом сообщает агентство Firat.По его информации, передача укрепрайонов произойдет в ближайшие 48 часов.Ранее сообщалось, что между Дамаском и курдами было достигну соглашение по введении войск в сирийский Африн для противостоянии турецкой армии. Также Сирия должна обеспечить город противовоздушной обороной, так как он часто подвергается атакам ВВС Турции.Официальных подтверждений этой информации пока нет, однако 14 февраля заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Мекдад заявил, что республика делает все "необходимые шаги по отражению турецкой агрессии". Кроме того, он подчеркнул, что регион Арфин – сирийская территория, и нахождение в нем турецкий войск является незаконным.Напомним, 20 января Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против отрядов СНС, которых считает террористами. Турецкая сторона отмечает, что данная спецоперация не является оккупацией сирийской территории, поскольку после того как она освободит несколько регионов, находящиеся под контролем курдских вооруженных сил, угрожающих национальной безопасности страны, она направит туда всех сирийских беженцев.