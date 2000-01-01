Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/Digital Aesthetica 19.02 08:50   MIGnews.com

Израиль: утвержден закон о штрафах за курение марихуаны

Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект министра внутренней безопасности Гилада Эрдана ("Ликуд"), об изменении политики в отношении личного потребления каннабиса.

Согласно законопроекту, гражданам, впервые задержанным за хранение и употребление марихуаны, грозит штраф в размере 1000 шекелей ($282), и 2000 шекелей во второй раз.

Уголовное дело будет открыто против тех, кто "попался" с марихуаной в четвертый раз, сообщает Аруц Шева.

Новые правила не распространяются на лиц, не достигших 18 лет, солдат и заключенных.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:50
Отслужившую в армии "Мисс Англию" затравили сослуживцы
09:47
Поезда не ходят, центр Израиля скован пробками
09:45
ПА осудила Израиль за закон, урезающий зарплаты террористам
09:26
Генсек НАТО: Москва провоцирует новую ядерную гонку
09:07
СМИ: сирийская армия войдет в Африн в течении 48 часов
08:44
Израильскую певицу сняли без купальника, клип слили в сеть
07:55
Иерусалим: нападение на религиозного солдата в синагоге
07:37
Освобожден водитель, из-за которого погибли солдаты Голани
07:15
Польша потребовала от Израиля разъяснений
06:38
ВВС Израиля атаковали тоннели в Газе
06:28
17-летнюю немку приговорили к тюрьме за вступление в ISIS
05:34
СМИ: британский бизнесмен продвигал в соцсетях ботов из РФ
04:18
СМИ: в Сирии взорвался автомобиль, есть погибшие
02:18
Под шедевром Пикассо обнаружили неизвестную картину
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus