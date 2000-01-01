19.02 08:50 MIGnews.com

Израиль: утвержден закон о штрафах за курение марихуаны

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Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект министра внутренней безопасности Гилада Эрдана ("Ликуд"), об изменении политики в отношении личного потребления каннабиса.Согласно законопроекту, гражданам, впервые задержанным за хранение и употребление марихуаны, грозит штраф в размере 1000 шекелей ($282), и 2000 шекелей во второй раз.Уголовное дело будет открыто против тех, кто "попался" с марихуаной в четвертый раз, сообщает Аруц Шева.Новые правила не распространяются на лиц, не достигших 18 лет, солдат и заключенных.