19.02 07:08 MIGnews.com

После отмен и задержек: Испытания системы ПРО Arrow 3

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Министерство обороны Израиля и американское Missile Defense Agency провели испытания системы ПРО Arrow 3.Несколько месяцев назад два испытания подряд были отменены в последнюю минутуМинистерство обороны сообщило в твиттере рано утром 19 февраля: “Только что, совместно с MDA проведено испытание перехватчика оружейной системы Arrow 3”.Также сообщается о том, что в ближайшие часы пройдут еще одни испытания.Ранее эксперименты с Arrow 3 проводились с базы ВВС Пальмахим, но теперь из опасения того, что на Израиль могут упасть обломки ракет, они перенесены на Аляску. На Аляске специфически будет отрабатываться перехват иранских баллистических ракет.Неизвестно, были ли успешными испытания. Missile Defense Agency на настоящий момент не дало своих комментариев.В январе этого года испытания были отменены из-за проблем с передачей информации, в декабре прошлого - из-за того что условная цель повела себя не так, как предполагалось сценарием испытаний.Вместе с другими системами ближней, средней и дальней противоракетной обороны , Arrow 3 представляет собой наиболее высокий уровень защиты, и предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы . Она является более совершенной версией ранних систем - Arrow и Arrow 2.Arrow 3 официально поставлена на вооружение ВВС ЦАХАЛа в январе 2017 года.