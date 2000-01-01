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Израиль надеется, что инцидент с Сирией исчерпан 20.02 07:08   MIGnews.com

Израиль надеется, что инцидент с Сирией исчерпан

Израиль рассчитывает, что инцидент с вторжением в воздушное пространство страны иранского беспилотника из Сирии исчерпан, и не ищет дальнейшей эскалации, сообщил посол Израиля в России Гарри Корен.

"Ситуация в Сирии сложна, поэтому мы обращаем внимание наших друзей, включая в Москве, что есть игроки, а именно Иран, которые могут вовлечь всех в непредвиденную эскалацию. Это произошло, это маленький виток из-за того, что они послали беспилотник, нарушили наш суверенитет и были наказаны определенным методом", - сказал дипломат.

От имени Еврейского государства Корен выразил надежду, что данный инцидент исчерпан

"Мы не ищем дополнительных эскалаций", - подчеркнул посол.
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