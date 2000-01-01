"Наша цель была изобразить Нетаниягу великим лидером"
Супруга израильского премьер-министра Сара Нетаниягу может быть допрошена по так называемому "делу 4000". Как сообщил 19 февраля 10-ый канал, следователей заинтересовала ее фраза о предвзятом освещении ее и ее мужа на портале Walla.
Как отмечается, в распоряжение полиции попали материалы и переписка, в которой Сара Нетаниягу ясно дала понять, что принимала участие в организации благоприятного освещения себя и своего мужа на этом популярном в Израиле сайте.
Следователи подозревают, что в бытность министром связи в 2014-2017 годах премьер оказывал влияние на госрегуляторов для выгоды "Безека", взамен на что Шауль Элович, главный акционер энергетической компании, которой Walla и принадлежит, распорядился публиковать лишь те материалы, в которых премьерская семья выставляется с положительной стороны.
Якобы бывший гендиректор портала Илан Йешуа раздал сотрудникам соответствующие инструкции. Как пишет "Гаарец", Йешуа сказал подчиненным, что на него оказывается давление со стороны начальства.
"Периодически нам приходилось, не задавая вопросы, публиковать статьи, надиктованные нам от А до Я", - приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника портала газета.
Якобы, начиная с 2013 года, Сара Нетаниягу лично или через посредников вмешивалась в публикации Walla, касающиеся премьерской семьи.
В частности они оказала влияние на редакционную статью на тему газовой сделки, заключенной правительством Нетаниягу. В результате критика была удалена с сайта.
"Наша цель заключалась в изображении Нетаниягу великим лидером, не допуская его критику. Мы так же активно занимались темами, связанными с Сарой Нетаниягу - сплетнями и другими материалами о супруге премьера", - цитирует "Гаарец" свой источник, работавший в редакции Walla.
"Это очередная очевидная попытка нанести ущерб премьер-министру через ложь о его жене. Истина заключается в том, что премьер-министр не действовал через Эловича или "Безек" ни для позитивного освещения, ни в иных целях. Как уже было сказано обо всех других делах, которые сейчас оказываются пшиком: ничего не будет, потому что ничего не было", - заявил источник из окружения премьер-министра.