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`Геененавистником` Игалем Левинштейном займется полиция 19.02 18:47   MIGnews.com

Раввином-"геененавистником" займется полиция

Движение "Свободный Израиль" подало жалобу в полицию за подстрекательство к убийству и в соответствии с законом, заявив, что Игаль Левинштейн преследует целую группу израильского общества, называя её "явлением, которое необходимо искоренить" и "истребить". Такие заявления могут только обострить и без того шаткое положение ЛГБТ-молодежи, которая подвержена насилию и дискриминации. Левинштейн, глава йешивы в поселении Эли, где проводится предармейская подготовка, в том числе предложил "искоренить гомосексуальность, как искореняли раньше эпидемии", а сексуальную ориентацию ЛГБТ-сообщества назвал "сексуальным искажением" и "пороком развития, который необходимо истреблять".

Ури Кедар, директор движения "Свободный Израиль", заявил: "Жаль, что раввин Левинштейн использует свое положение в качестве раввина, педагога и видного деятеля религиозного сионизма, с грандиозным влиянием на тысячи молодых людей, которые слушают его уроки в рамках предармейской подготовки в Эли. В прошлом году Левинштейн уже успел назвать представителей ЛГБТ сообщества "отвратительными" людьми, которые потеряли моральные нормы, а в этот раз подкрепил свои слова призывом к действию: "чтобы искоренить гомосексуализм, как искореняли эпидемии".

"Правительство должно положить конец непрекращающимся нападками на ЛГБТ-сообщество, и чем скорее, тем лучше. Мы довольно часто слышим шокирующие оскорбительные заявления от раввинов, которые продолжают занимать ведущие должности в рамках предармейских подготовительных программ в ешивах. Те, кто получает свою зарплату из государственной казны, не могут продолжать угрожать той или иной группе израильского общества и оставаться безнаказанными".
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